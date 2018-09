Veel interesse voor startdag Rugby Pajot

September is de maand van de sportclubs. Een van de meest succesvolle clubs van onze regio is Rugbyclub Pajot. Terwijl de eerste ploeg bij de mannen vanaf dit seizoen voor het eerst aantreedt in de derde nationale, blijft de rugbyschool groeien.

De jeugdploegen trainden gisteren voor het eerst. Niet-leden waren ook welkom om te proeven van die fantastische sport die rugby heet. "Onze eerste training was zeker een succes. We hebben heel veel nieuwe leden of mogelijke leden”, aldus Stacy Vandervelden, een van de jeugdcoördinatoren. Rugbyclub Pajot bestaat nog maar zeven jaar en toch groeide de club al uit tot tweede grootste rugbyclub in Vlaanderen. Momenteel telt de club al zowat driehonderd leden. En wellicht worden dat er nog meer, want de eerste training viel bij veel nieuwkomertjes in de smaak.

Een verslag krijg je vanavond in RINGtv Sport.