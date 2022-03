Verguisde FC Machelen uit competitie gezet

Vierdeprovincialer FC Machelen is uit competitie gezet. De verguisde voetbalclub kwam in opspraak door wangedrag op het veld, werd daarom van de Bosveldsite in Machelen gegooid en moest mede daardoor dit seizoen al vijf keer forfait geven. Bij dat aantal wordt een club automatisch uit competitie gehaald.

De club die uitkwam in vierde provinciale D haalde de voorbije weken herhaaldelijk het nieuws. De ploeg werd van de Bosveldsite gegooid en kreeg zelfs een stadionverbod van de gemeente Machelen. In hun zoektocht naar een nieuwe thuishaven was de club daarna ook niet welkom op voetbalvelden in Koningslo en Wijgmaal. Na hun vijfde forfait dit seizoen wordt de club nu uit competitie gehaald.

“Alle punten die ze behaald hebben of die andere ploegen tegen hen behaald hebben worden geschrapt”, zegt Nand De Klerck van Voetbal Vlaanderen. “Het is niet de club die op inactief wordt gezet. Het is enkel de eerste ploeg die uit competitie wordt genomen. Volgend seizoen kunnen ze in principe opnieuw aan deelnemen aan de competitie, maar dan beginnen ze het seizoen wel met min negen punten.”

De club kreeg vorige week donderdag nog de kans om hun verhaal te doen, maar Voetbal Vlaanderen laat weten dat ze niet zijn komen opdagen op de zitting. Daarmee lijkt een lange soap ten einde.