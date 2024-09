Vernieuwde atletiekpiste in provinciedomein Huizingen geopend

De atletiekpiste in Huizingen werd in de jaren '50 aangelegd en was, na de laatste grote renovatie van 2000, opnieuw aan vernieuwing toe. De werken verliepen niet van een leien dakje. Ba het gieten van een nieuwe betonlaag werden er verzakkingen vastgesteld, waardoor de kosten flink opliepen. “Deze piste is belangrijk voor de hele Zennestreek”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Ik ben dan ook blij en fier dat we de toekomst van de piste in Huizingen veilig hebben kunnen stellen. Er kan nu opnieuw gesport worden én er kunnen weer wervelende wedstrijden doorgaan.”

Onder meer de looppiste, met verschillende zones voor meerkampen, werd opnieuw volledig vlak gemaakt door de funderingen en onderlagen in asfalt te verhogen. De atletiekpiste is al meer dan 23 jaar de vaste thuisbasis van Olympic Essenbeek-Halle. Deze sportclub is één van de grootste atletiekclubs van Vlaanderen en telt meerdere Olympiërs in de rangen. De club investeerde 40.000 euro in de piste, de stad Halle 50.000 euro. Het grootste bedrag komt vanuit Vlaanderen, dat via het Vlaamse Randfonds ruim 850.000 euro in de piste pompte. De provincie Vlaams-Brabant investeerde 250.000 euro.

“Ons provinciedomein van Huizingen is een groene long voor sportieve bezoekers. Deze kunnen er volop wandelen, ravotten en roeien. Maar voor wie zich naar een hoger atletisch niveau wil tillen, biedt de vernieuwde atletiekpiste een grote meerwaarde. Daarom investeren we graag mee zodat deze sportinfrastructuur in topconditie blijft”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen.