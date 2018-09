Verslag: Kampenhout ontvangt Zaventem in derde amateurklasse A

Beide ploegen hadden weinig vertrouwen na een slechte seizoenstart, waardoor er vandaag weinig kansen bij elkaar gevoetbald werden. De ruststand bleef op 0-0 staan.

In de tweede helft was het wel raak voor Kampenhout. De Boeck kon een voorzet vanop rechts in het doel trappen. 1-0. Even later leek het alsof De Marréé Zaventem op gelijke hoogte kon brengen, maar zijn schot werd afgeblokt. In de toegevoegde tijd vergrootte Kampenhout de voorsprong. Beugoms kon raak schieten. De wedstrijd eindigde op 2-0 voor Kampenhout, dat zo meteen ook zijn eerste punten van het seizoen pakte.