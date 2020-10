Vlaams-Brabantse zwemtoppers verzamelen in Leuven

In Leuven zou dit weekend het provinciaal kampioenschap zwemmen plaatsvinden. Door corona werd het PK geschrapt, maar de organisatie heeft een coronaproof alternatief voorzien. Momenteel zijn er amper wedstrijden en op de zwemcompetities die doorgaan, zijn de plekken schaars. De deelnemers aan dit alternatieve PK waren dan ook enthousiast om het zwembad in te kunnen duiken voor een wedstrijd.

Geen strijd om de provinciale titel in Sportoase Leuven. Het Provinciaal Bestuur besliste om het PK dit jaar te vervangen door een alternatieve wedstrijd. “Het is natuurlijk geen normaal jaar geweest”, zegt Ria Van den Broeck, namens het Provinciaal Bestuur. “Voor een provinciaal kampioenschap moeten er normaal limieten gezwommen worden, moeten er normaal gezien een aantal wedstrijden gezwommen worden. Dit jaar was dat echt absoluut niet mogelijk. Aan die voorwaarden kon niet voldaan worden.”

Maar ook al was er vandaag geen PK, voor de deelnemers was het de perfecte voorbereiding op belangrijke wedstrijden die nog komen. Heel wat zwembaden zijn te klein om volgens de coronaregels een wedstrijd te organiseren. Daarom deed de organiserende club Leuven Aquatics er alles aan om een alternatief voor het PK te voorzien. De leeftijdscategorieën werden opgesplitst en slechts de helft van het normale aantal deelnemers stond op de startblokken. “Voor die deelnemers is zwemmen echt hun leven”, zegt Ria Van den Broeck. “Dus doen we al het mogelijke om ze de kans te geven om in competitie te treden met elkaar. Ook al vraagt dat enorm veel inspanningen. Het aantal liters alcoholgel dat hier vloeit, ik denk dat je er bijna een zwembad mee kan vullen.”

Een verslag zie je morgen vanaf 18u in RINGtv Sport.