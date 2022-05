Voetbalclubs kennen tegenstanders in eindronde

Zondag moet Pepingen-Halle naar Wetteren voor de barragewedstrijd in tweede nationale. De wedstrijd duidt een eventuele bijkomende daler aan, de winnaar is zeker van verlengd verblijf. Een reeks lager speelt Overijse zijn eerste eindrondeduel thuis tegen Lebbeke in de strijd om promotie naar tweede nationale. Eppegem moet dan weer aan de bak om in de nationale reeksen te blijven. Het neemt het in eigen huis om tegen Dessel. In eerste provinciale moet Wambeek-Ternat naar Linden. De winnaar stoot door naar de volgende ronde van de interprovinciale eindronde. Die duidt twee of drie stijgers aan. De eindronde voor de lagere reeksen wordt later deze week geloot.