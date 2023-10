Volley Schepdaal haalt ‘Vlaamse Jeugd Champions League’ naar Dilbeek

Onder meer de U11-teams van Roeselare en Torhout tekenden present in Schepdaal. Voor de Vlaamse Jeugd Champions League –een initiatief van Volley Vlaanderen- vinden er tornooien plaats tijdens de herfst-, kerst- en paasvakantie. Elke deelnemende club moet minstens 1 tornooi organiseren. Met het tornooi wil Volley Schepdaal de eigen jeugdwerking een boost geven.

“Het is de ambitie van de club om in te zetten op de jeugdwerking en daarom zijn we blij dat we de Vlaamse Jeugd Champions League naar Schepdaal kunnen halen. Dat maakt dat je de kinderen tijdens de trainingen extra kan motiveren in het toeleven naar deze dag,” zegt de coach van het U11-team van Volley Schepdaal Tim Timmermans.

Een verslag in RINGtv Sport.