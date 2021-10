Wambekenaar Jos Donvil zet stap opzij bij Anderlecht

Jos Donvil uit Wambeek verlaat eersteklasser Anderlecht. Donvil was sinds 1 oktober vorig jaar CEO van paars-wit, maar zet nu een stap opzij. Er is voor hem geen plaats meer in het nieuwe businessplan van de club.

Het nieuwe businessplan moet Anderlecht financieel terug op de rails krijgen. In oktober vorig jaar volgde Jos Donvil Karel Van Eetvelt op als CEO van Anderlecht en kreeg de dagelijkse leiding van de club in handen. Na iets meer dan een jaar zet de Wambekenaar een stap opzij omdat hij naar eigen zeggen vond dat de driehoeksverhouding tussen hem, voorzitter Wouter Vandenhaute en sportief directeur Pieter Verbeke niet liep zoals verhoopt.

Donvil hield zich de voorbije maanden bezig met de organisatie van de club en werkte hard aan de vernieuwing van het jeugdcomplex en het stadiondossier. Voor zijn kort avontuur bij Anderlecht was Jos Donvil onder meer topman van Base en Voo. Ook in het provinciale voetbal in onze regio is Donvil een bekende naam. Hij is namelijk de voorzitter van Wambeek-Ternat en voortrekker van Vista!, een platform dat voor een beter georganiseerd amateurvoetbal ijvert.