Woensdag start in sporthal De Bres in Halle de Main Round van de Champions League in het futsal. Halle-Gooik zit in een poule van 4. Tegenstanders zijn Benfica, Araz en Kherson. De eerste drie van de poule stoten door naar de volgende ronde.

Volgende week is de week van de waarheid voor Halle-Gooik. “Bij de eerste drie eindigen is geen evidentie”, zegt manager Lieven Baert. “Er is Benfica, maar we krijgen met Kherson, de kampioen van Oekraïne en Araz, de kampioen van Azerbeidzjan, toch echte kleppers van tegenstanders.” Het seizoenbegin was niet top voor Halle-Gooik. Het verloor in de Supercup en speelde op de eerste speeldag van de competitie verassend gelijk. Gelukkig recupereren de Pajotten enkele belangrijke pionnen die de voorbije weken last hadden van blessures.

Meer hierover vanavond in RINGtv Sport vanaf 19u30.