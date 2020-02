Wielerclub Noord-West-Brabant blaast 60 kaarsjes uit

Wielerclub Noord-West-Brabant uit Merchtem is de grootste van het land. De club richt zich vooral op de opleiding van jongeren en telt 265 leden. Gisteren vierde het team de 60ste verjaardag in de cultuurhal van Zemst.

Zestig jaar geleden vormde een dertigtal amateurrenners een nieuwe club: Wielerklub Noord-West-Brabant. Ondertussen ligt de focus al twintig jaar op jeugdwielrennen. "Wij zijn sinds vijf jaar de grootste niet-professionele wielerclub van België. We zijn nu met 265 leden in totaal waarvan er 190 tussen de 6 en de 19 jaar”, zegt voorzitter Jean-Pierre Leon. “Voor die jeugdvriendelijke werking werd de club al vijf jaar op rij bekroond met het Gouden Wiel. Onder meer Ilan Van Wilder en Dries De Bondt genoten een opleiding binnen de club. Al draait het bij Wielerklub Noord-West-Brabant bijlange niet alleen om het afleveren van profwielrenners. “Als dat gebeurt is dat uiteraard fijn”, zegt Leon. "Maar we willen vooral ook dat de jeugd plezier beleeft aan de wielersport.”