Wissel van de wacht bij Tempo Overijse

“Voorzitter Vercarre en penningmeester De Kock laten weten dat ze hun bestuursactiviteiten binnen de club met een gerust gemoed kunnen achterlaten. De toekomst van de club is verzekerd en in handen van een frisse en dynamische bestuursploeg. Daarnaast kan de club rekenen op de steun van een grote groep vrijwilligers. De club beschikt over een uitstekende jeugdwerking en is in optimale financiële gezondheid. De continuïteit op lange termijn is met andere woorden volledig gevrijwaard”, klinkt het bij de Raad van Bestuur van Tempo Overijse. Voorzitter Vercarre was van bij de start van fusieclub Tempo Overijse in 1998 voorzitter. “Hoewel het lopende seizoen nog niet bracht wat verwacht werd, hoop ik bij mijn vertrek eind mei 2020 de fakkel in schoonheid te kunnen doorgeven”, reageert Vercarre. “Er is immers voldoende kwaliteit in de ploeg om er nog een succesvol seizoen van te maken. Een laatste prijs zou de prachtige bekroning zijn van twintig jaar voorzitterschap.”

Foto: Tempo Overijse