Dit weekend is het zo ver, dan wordt het wereldkampioenschap gravel gereden en dat voor het eerst in Vlaanderen. De finish ligt in Leuven, de start in Halle. Ring verkende het parcours met 2 kenners. Gert-Jan Staelens uit Gooik is een ultra gravelbiker en Kris Asselman uit Sint-Pieters-Leeuw neemt zondag deel aan het WK bij de liefhebbers.