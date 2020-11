Yves Buelinckx ruilt schaar en kam noodgedwongen in voor loopschoenen

De kapsalons in onze week zijn intussen al een week dicht door de lockdown. Dat betekent de komende tijd geen werk voor Yves Buelinckx. Lopen geeft Yves energie en da’s bijzonder belangrijk in deze bizarre maanden voor een kapper. “Wat ik het meest mis? Het contact met mijn klanten”, zegt Buelinckx.

Yves Buelinckx speelde voetbal bij onder meer Club Brugge en Tubeke, maar ook bij Ternat, Halle en Leeuw. Na zijn voetbalcarrière begon de Hallenaar aan een carrière als kapper. Maar omwille van de coronapandemie moet hij de deuren van zijn kapsalon opnieuw gesloten houden. “Ik heb de voorbije maanden alle inspanningen geleverd die er werd gevraagd van kappers. Het is dan ook frustrerend dat de zaak opnieuw moet sluiten. Het contact mis ik het meest, ik ben nogal een sociaal dier”, zegt Yves, “Ik ben geen viroloog, epidemioloog of biostatisticus, maar vanuit mijn eigen ervaring kan ik zeggen dat een coronaproeve kapbeurt mogelijk is.”

Naast kapper is Yves een fervent loper. Deze winter wilde Buelinckx zowel op de piste binnen als in het veldlopen deelnemen aan wedstrijden. Dat valt allemaal weg. Maar Yves draait de knop om. “Ik blijf wel trainen. Met lopen maak ik mijn hoofd leeg. Ik kan genieten van het lawaai in het bos, van een ree te zien of een eekhoorn een boom te zien inkruipen. Ook zo’n dingen kunnen je ontspannen als je buiten sport”, aldus Yves.

Yves raadt wel aan om een loopmaatje te zoeken. “Je praat met elkaar en haalt dan al eens problemen aan die je hebt of ervaart in deze tijd. Een uurtje buiten komen samen is zalig op dat gebied”, besluit de Halse kapper.

Het volledige interview met Yves Buelinckx zie je morgen vanaf 18 uur in RINGtv Sport.