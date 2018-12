Zaalvoetballen voor het goede doel

Zaterdag was de dag voor de nationale topclubs en op zondag richtte de organisatie zich op clubs uit onze regio zoals onder meer Pepingen-Halle, Beersel-Drogenbos, Avenir Lembeek en VC Groot-Dilbeek. Twee dagen lang speelden in totaal meer dan 400 jongeren een potje zaalvoetbal in de Anderlechtse Erasmus-sporthal. Doel van het evenement is om de jonge spelers een alternatief aan te bieden tijdens de winterstop en kinderen plezier te laten beleven. Voor elk gemaakt doelpunt schenkt de organisatie 1 euro aan Kom op Tegen Kanker.

Een reportage zie je vanavond in ons nieuws op RINGtv.