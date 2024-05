Zes regiogenoten zien selectie voor EK Duitsland vereeuwigd met street art tekening

Tedesco selecteerde 25 spelers die de Belgische Rode Duivels vertegenwoordigen op het EK in Duitsland. Uit onze regio gaan zes voetballers mee: Yannick Carrasco uit Vilvoorde, Youri Tielemans uit Sint-Pieters-Leeuw, Zeno Debast uit Halle, Johan Bakayoko uit Overijse, Thomas Kaminski uit Asse en Dodi Lukebakio uit Asse.

Opvallend: Alexis Saelemaekers mag niet mee naar Duitsland. De Beerselnaar ziet zijn sterk seizoen bij Bologna niet bekroond. “In Bologna speelt hij als spelverdeler of vleugelspeler,” verantwoordt Tedesco zijn keuze. “Dat is moeilijk voor hem, want op die plaatsen hebben we veel kwaliteit. We zouden hem dus op een andere plaats moeten inzetten, wat moeilijk is.”