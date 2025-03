Zuur verlies voor Diegem Sport, maar titel blijft binnen handbereik

Eén keer kan Rupel-Boom naar het doel schieten en het was meteen ook raak. Een zuur verlies voor gastheer Diegem Sport, zeker omdat de thuisploeg volgens onze reporter de sterkere ploeg was tijdens de wedstrijd. Diegem zakt nu naar de derde plaats, terwijl Rupel-Boom eerst staat met nog zes wedstrijden te spelen. Diegem Sport blijft positief, want de titel ligt nog binnen handbereik. De ploeg bekijkt de prestaties wedstrijd per wedstrijd. Een matchverslag zie je morgen in Ring Sport.