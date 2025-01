ZVC Rookies Affligem geeft derby uit handen

In de Bellekouter-sporthal druppelde aardig wat volk binnen. Daar zat de mooie affiche voor iets tussen. ZVC Rookies Affligem ontving de buren en vroegere zaalgenoten, Futsal Club Denderland. De heenwedstrijd eindigde op 3-2 in het voordeel van Denderland. Toen gaven de Rookies een 0-2-voorsprong uit handen.

Puntendeling

Ook gisteren begonnen de Rookies scherp aan de wedstrijd. De mannen van Rookies-trainer Filip Roels waren erop gebrand de derby te winnen. Na enkele waterkansjes voor de thuisploeg, bracht een ingestudeerd nummertje de Rookies op voorsprong. Van Belle tikte de 1-0 binnen. Nog geen minuut later klonk alweer gejuich op de tribunes. Na een slechte pass komt de bal bij de doelman van Denderland terecht. Raemakers lag op vinkenslag en wist de bal te ontfutselen, zette door en legde de bal Siberisch koud binnen.

In de tweede helft lukte het de bezoekers om de aansluitingstreffer te maken. Saeys kreeg de bal aan de zijlijn, vond Middagh in het centrum. Een handig passje van Middagh en Saeys kon vrij schieten. In de 39ste minuut veroverde Rookie Tom Schamp de bal op de eigen helft. De Denderlandkeeper stond er alleen voor. Hij moest lijdzaam toezien hoe Schamp het leer hard tegen de netten joeg.

3-1, maar het spel was nog niet gespeeld. Enkele minuten voor het einde zag El Bouzakhi een gat in de Rookies-defensie en hij vond Saeys. Saeys legde af. Evindé-Jeremy Mayele-Wothon tackelde de bal binnen. Meteen daarna leed De Brabander te eenvoudig balverlies. Een kolfje naar de hand van Mayele. Hij zette de 3-3 op het bord. In de allerlaatste minuut kreeg de thuisploeg nog een tienmeter cadeau van Denderland, maar Van Belle kreeg de bal niet tussen de netten. De buren en voormalige zaalgenoten delen de punten.

Een punt gewonnen en twee punten verloren

Denderland-coach Geert Gorteman was tevreden. Zijn ploeg kwam op een diefje een punt halen. Een gewonnen punt, volgens Gorteman. Twee punten verloren, klonk het bij Roels. "Het geleverde spel was zeker goed. We waren de dominante ploeg, maar met het resultaat ben ik niet tevreden", zegt de Rookies-trainer. Een gebrek aan efficiëntie deed de Rookies de das om. "Het is ons eerste seizoen in de IP-reeks. Als ik zie hoe we het nu doen, denk ik dat we dezelfde weg moeten aanhouden. Resultaatgewijs zitten we meer dan goed."