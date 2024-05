Vaantjesboer krijgt regenboogpakje aangemeten: “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn”

Het is niet de eerste keer dat de Vaantjesboer, die symbool staat voor alle Hallenaren, een regenboogpakje krijgt aangemeten. “Het is een heel mooi gegeven”, zegt slager Luc Pieters, die het beeldje al jaren aankleedt. “Ik denk dat deze dag niet alleen belangrijk is in Halle, maar overal in de wereld. Er kan gewoon geen onderscheid zijn tussen de mensen omdat de ene anders geaard is dan de andere dus. Het is normaal, het is goed zo.”

Dag op dag 34 jaar geleden schrapte de Wereldgezondheidsorganisatie homoseksualiteit officieel uit de lijst van geestesziekten. “Maar ook vandaag nog geeft ruim de helft van de LGBTQI+’ers aan bewust niet hand in hand over straat te lopen, uit angst voor opmerkingen of geweld. Maar liefst 1 op 7 kreeg ook al te maken met geweld”, zegt burgemeester van Pepingen Eddy Timmermans, die ook de vlag buiten hangt. “De regenboogvlag staat voor tolerantie, diversiteit en respect voor iedereen. Laten we blijven strijden voor een samenleving waarin iedereen zich geaccepteerd voelt.”

Ook in heel wat andere gemeenten in onze regio hangt de regenboogvlam buiten. “Daarmee onderstrepen we dat we geen enkele vorm van discriminatie of geweld tolereren. Homohaat en transhaat horen niet thuis in eender welke andere gemeente”, zegt Jonas De Maeseneer, schepen van Gelijke Kansen in Gooik. “Iedereen moet zichzelf kunnen zijn, ongeacht geaardheid of genderidentiteit. De regenboogvlag is hiervoor het symbool bij uitstek.”