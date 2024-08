Markt van de Smaak trekt deze keer naar Druivenfeesten Overijse

Hypocras is een licht gezoete kruidenwijn die vanaf de Middeleeuwen tot ver in de 18de eeuw na de maaltijd wordt gedronken bij een kleine versnapering. Sinds 2022 maakt en verkoopt Cecile haar eigen kruidenwijn. Zo heeft ze er één op basis van witte wijn, rode wijn en druivensap. “We kopen wijn aan en kruiden die bij met heel wat historische kruiden,” aldus Cecile Cuypers.

Het kruidendrankje van Cecile is intussen een vaste waarde tijdens de Markt van de Smaak. Die vindt nu zaterdag plaats in Overijse. Een markt vol geuren, kleuren en smaken uit jouw buurt. “Het is intussen een beproefde formule,” zegt ondervoorzitter van Straffe Streek Tom Dehaene. “Het is een unieke gelegenheid om de verhalen achter al onze streekproducten te leren kennen.”