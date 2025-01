Waterpeil in de regio stijgt zienderogen: "Nog niet zo erg als vorige keer"

Didier Vaeyens woont in Teralfene aan de oevers van de Bellebeek. Door de regen van de afgelopen dagen is de beek die uitmondt in de Dender uit haar oevers getreden. Het laagste deel van zijn tuin staat blank. "Het is nog niet zo erg als de vorige keer", zegt Didier, doelend op de overstromingen die zijn buurt begin vorig jaar onder water zette. Iets verderop heeft de gemeente de Kleinendries afgesloten voor het verkeer. De straat staat voor een stuk onder water.

In Wallonië zijn waarschuwingscodes afgekondigd voor zowel de Dender als de Zenne. Waakzaamheid is dus geboden.