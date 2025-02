FRIS koos uit 136 bands het voorprogramma van Kids With Buns: “Blijf creëren”

Westrand zet in op Belgische muziek. Op 2 maart staat Kids With Buns geprogrammeerd. Alleen het voorprogramma stond nog niet vast. FRIS, het Dilbeekse platform dat jonge artiesten een podium biedt, lanceerde een oproep.

136 bands stuurden hun kandidatuur in. Samen met Kids With Buns, zocht een jongerenjury het ideale voorprogramma uit. “De keuze was niet gemakkelijk, maar de knoop werd doorgehakt”, zegt jurylid Sara Steenput. MONOKIMONO uit Etterbeek kwam als het ideale voorprogramma uit de bus. Steenput steekt de 135 andere bands nog een hart onder de riem. “Aan de andere artiesten: blijf creëren, blijf voelen en blijf vooral uniek. Jullie verhalen verdienen het gehoord te worden.”

Voor het concert van MONOKIMONO en Kids With Buns mag Ring nog enkele kaarten weggeven. Volg deze link voor de wedstrijd.