Timo Beke (23) uit Roosdaal pakt twee prijzen op Belgian Photography Awards

Sinds zijn vijfde is Timo Beke bezeten gepassioneerd door fotografie. Enkele maanden geleden maakte Beke van zijn passie zijn beroep. Meteen gooit Beke hoge ogen met zijn fotografie.

Op Creative Connect, een festival voor visuele beeldmakers in Gent, viel Beke in de prijzen. De jonge fotograaf wint met Forever Hug, een dramatische omhelzing tussen een leeuw en een gnoe, twee van de elf Belgian Photography Awards, namelijk de Wildlife Photography Award en de Young Photographer of the Year Award. "Deze prijs toont me dat ik goed bezig ben en motiveert me om verder te blijven groeien in mijn passie voor natuurfotografie," aldus een enthousiaste Timo.

Bekes werk focust op de schoonheid en complexiteit van de natuur. Hij heeft recent zijn eerste fotoboek uitgebracht en zet zich volledig in voor zijn carrière als natuurfotograaf. Zijn werk is te bewonderen op Instagram en op zijn website.