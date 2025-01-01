Zevende kunstexpo in Villa Clementina in Zemst: "Opbrengsten veiling gaan rechtstreeks naar werking”

De komende twee weekends wordt het inclusieve kinderdagverblijf Villa Clementina in Zemst omgetoverd tot een openluchtmuseum. Je kan er genieten van kunst, natuur, lekker eten en drinken en mooie verhalen. Het thema van de zevende editie van de tweejaarlijkse kunstexpo is ‘Dromen – Van Romeo en Julia’.

Villa Clementina begon meer dan tien jaar geleden als een van de eerste inclusieve kinderopvangcentra. Het initiatief is de voorbije jaren uitgegroeid tot een toonaangevend referentie- en expertisecentrum voor kinderen met diverse zorgbehoeften. Villa Clementina krijgt subsidies van het Agentschap Opgroeien, maar is daarnaast voortdurend op zoek naar extra middelen om hun uitgebreide werking te financieren. Zo organiseert het al voor de zevende keer een kunstexpo- en veiling.

“Samen met onze curator Julia von Frihling hebben we een gevarieerd aanbod van 25 professionele kunstenaars met en zonder extra zorgnoden die samen exposeren”, zegt Katia Verhaeren van Villa Clementina. “Denk aan Sjarabang, Ons Tehuis Brabant, Paviljoen Maria en Homevil. Elk van de vier weekenddagen valt er wel wat te beleven, van een picknick en kinderanimatie tot een exclusief netwerkdiner met muziek met aansluitend een veiling van topwerken met veilingmeester en meter Veerle Eyckermans.”

Naast donaties van exposerende kunstenaars en gerenommeerde galerijhouders zal er ook nieuw en uitzonderlijk werk geveild worden van internationale kunstenaars zoals Jean Boghossian en Koen Vanmechelen. Daarnaast kan iedereen online deelnemen aan de kunstveiling. “Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Villa Clementina dat naast het inclusieve kinderdagverblijf nog andere projecten omvat, zoals Tina OpStap, Inclu-sit en Op De Koffie”, aldus Verhaeren.

