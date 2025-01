Dinosaurussen vernielen Asphaltcosite in Asse: "Dit gaat ons niet meer overkomen”

De voorbije weken hield ‘Jurassic Expo’ halt op de Asphaltcosite in Asse. Daarvoor was de expo ook al te gast in Machelen. Liefhebbers van voorhistorische monsters konden de tentoonstelling voor het eerst in Europa bewonderen. “Het gaat om een parcours in een tentencomplex tussen monsters waar de bezoekers 65 miljoen jaren terug in de tijd worden meegenomen”, klinkt het bij Jurassic Expo. “De levensechte 3D replica’s zijn minutieus vervaardigd door Amerikaanse firma’s die ook instaan voor de griezelige looks van de angstaanjagende dieren die je in films ziet.”

Maar tijdens de afbraak van de expo in Asse liep het fout. De organisator heeft met te zware vrachtwagens en opleggers over het veld gereden. “We schatten de schade toch op meer dan 10.000 euro”, zegt burgemeester Koen Van Elsen. “De sporen van de vrachtwagens moeten geëffend worden en het terrein moet weer ingezaaid worden. Tijdens de zomer wordt het veld gebruikt door jongeren die er komen sporten, maar dat zal nu dus even niet gaan.”

De gemeente Asse heeft de organisatie in gebreke gesteld, maar trekt zelf ook lessen uit het voorval. “Laat ons zeggen dat we tot de conclusie zijn gekomen om vooraf goed te evalueren of het terrein wel geschikt is voor dit soort activiteiten”, geeft Van Elsen toe. “Het lag er bijvoorbeeld heel nat bij. Misschien hadden we eerst de toestand van het terrein moeten controleren. Het zal ons dus niet meer overkomen.”