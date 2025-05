Dubbele bestemming voor Sint-Amanduskerk Strombeek: kerk én bibliotheek

Eerder in het traject werd al de firma Kapittel door de gemeente Grimbergen aangesteld, om samen met de lokale kerkgemeenschap en geïnteresseerden de specificaties van het kerkelijke gedeelte vorm te geven. Naast die samenwerking deed het gemeentebestuur een beroep op de expertise van Team Vlaams Bouwmeester bij de keuze van een ontwerper voor de nieuwe invulling van het kerkgebouw. Dat zijn agmen en MADAM architectuur geworden. Schepen van Gebouwen en Financiën Trui Olbrechts: “Hun ontwerp voorziet zowel in een bibliotheek van de toekomst als in een volwaardige plek voor het kerkgebeuren. Het ontwerp omvat een aparte ingang, zodat beide functies volkomen los en ongestoord van elkaar kunnen dienstdoen. Daarnaast zal de tuin rond het kerkgebouw in een later stadium mee geïntegreerd worden als leestuin. Qua duurzaamheidseisen voldoet dit ontwerp het best. De gemeente Grimbergen betaalt de volledige kosten van de bouwwerken, die geraamd worden op ruim € 3,5 miljoen (excl. btw). Daarbij wordt een beroep gedaan op overheidssubsidies."

Bibliotheek van de toekomst

"De hoofdfunctie van het kerkgebouw wordt een nieuwe gemeentelijke bibliotheek. De actieve bibliotheek bevindt zich momenteel achter het cultuurcentrum in Strombeek-Bever en voldoet op geen enkel vlak nog aan de hedendaagse normen en verwachtingen. De Sint-Amanduskerk ligt in het hart van Strombeek-Bever en is voor de huidige misvieringen te groot geworden. Mede door zijn centrale ligging willen we de kerk hervormen tot een bibliotheek met daarnaast een kleinschaliger kerkelijk gedeelte. Een bibliotheek van de toekomst is meer dan boeken (uit)lenen. Bezoekers lezen er kranten of tijdschriften, raadplegen het internet, nemen deel aan workshops, genieten van voorleesmomenten en van auteurslezingen of bezoeken er een expositie. Jongeren worden aangetrokken door eigentijdse prikkels, zoals creatieve ruimtes en studeerplekken. De bibliotheek van de toekomst wil daarom functioneren als een open huis, waarin het draait om mensen, ontmoetingen en ervaringen”, zegt schepen van Cultuur en Bibliotheek Philip Roosen.

Het ontwerpteam gaat nu aan de slag om zijn eerste ontwerp verder ter verfijnen en uit te werken tot een concreet ontwerpplan. Praktisch alvast geen probleem, want de twee architectenbureaus delen sinds 2016 dezelfde bureauruimte in het centrum van Brussel. Halfweg 2028 zullen de werken klaar zijn.