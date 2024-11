'Grenzeloos' brengt de wereld naar Halle

In het kader van 'November Wereldmaand' organiseerden CC 't Vondel, Avansa Halla-Vilvoorde en tal van andere partners het interculturele festival 'Grenzeloos'. "Met Grenzeloos brengen we verschillende culturen echt dichtbij de Hallenaar," zegt Tim Merckx van het cultureel centrum, "er is voor elk wat wils: lekker eten, dans, muziek, tentoonstellingen en uiteraard ook verrassende ontmoetingen."

Het thema van November Wereldmaand is dit jaar 'Alles wat we delen'. "Dat thema komt ook naar voor tijdens Grenzeloos," zeggen Aicha Tantawi en Hilde Geirnaert van Avansa Halle-Vilvoorde. ‘We werken voor dit evenement samen met heel diverse organisaties en gemeenschappen. Grenzeloos maakt verbinding en toont dat we veel meer gemeenschappelijk hebben dan we zouden denken."

Intermenselijkheid stond centraal gisteren. Naast de verschillende workshops was er ook een actie om de slachtoffers van de oorlog in Gaza te herdenken. 'No Names, No Numbers' werd een gigantisch borduurwerk van meer dan 50 meter lang. Zoveel mogelijk namen van slachtoffers werden op het kleed geborduurd.

'November Wereldmaand' is nog niet voorbij. Het volledige programma vind je op de website.