Joëlle pent leven van Koning Albert II neer: “Hij heeft geen jeugd gehad”

Joëlle Vanden Houden krijgt de fascinatie voor koninklijk nieuws van thuis uit mee. Die uit de hand gelopen hobby wordt later haar beroep als producer van het magazine Royalty op VTM. In haar boek laat ze samen met Brigitte Balfoort intimi van koning Albert II aan het woord. De prins van Luik was nog jong en vooral wereldvreemd toen hij werd voorgesteld aan huwbare meisjes van zijn stand. Hij koos er de knapste, maar wellicht ook de vurigste uit: donna Paola Ruffo di Calabria.

“Hun huwelijk was gedoemd om te mislukken. Hij, die nooit over kasteelmuren had kunnen kijken, kon niet begrijpen hoe het Belgische hof een onmogelijk keurslijf kon zijn voor iemand die wel vrijheid kende”, zegt Vanden Houden. “Ze hebben eigenlijk geen jeugd gehad en moesten alles na hun huwelijk ontdekken. Albert wou gewoon zo snel mogelijk thuis weg. Op Belvedère woeden vanaf dan een kwarteeuw lang orkanen, met tot op vandaag bittere gevolgen.”

Albert vlucht in de armen van een vrouw die hem wel standvastig liefheeft. Totdat hij wordt teruggefloten door zijn broer, koning Boudewijn, en alweer een gezin achterlaat. “Zelf opgevoed in een wereld zonder gevoelens, is Albert evenmin in staat geweest zijn kinderen de broodnodige aandacht en affectie te geven”, klinkt het. “Na de hereniging met Paola wordt hen wat tijd met zijn tweeën gegund tot ze al even ongewild, koning en koningin worden. Hoe Albert zich daar echt bij voelde, hebben anderen het raden naar.”

Volgens de auteurs mocht de koning geen wil hebben. “Hij was geliefd door bijna iedereen en deed met de glimlach plichtsbewust wat hem werd opgelegd. Ook toen hem gevraagd werd het bestaan van zijn vierde kind te ontkennen. Twintig jaar lang volhardde hij in halsstarrigheid. Pas met een onbetaalbare dwangsom en inmiddels heel het land aan haar kant, kreeg zijn dochter hem op de knieën.”

Koning Albert, de man die geen eigen wil mocht hebben bevat tal van primeurs, is rijkelijk geïllustreerd met prachtige foto’s, inclusief uniek beeldmateriaal uit de privéarchieven van het Koninklijk Paleis.