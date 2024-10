Nieuwe streetart langs kanaal in Halle

Op 5 en 6 oktober ontvangt Halle het WK gravel. Het parcours passeert aan de Misiabrug. Daar onthulde de stad het streetartproject De Aanmoediging.

"We hebben deze plek onder de Misiabrug ontdekt als een multifunctionele plaats," zegt Mattias Brants. Brants is organisator van WK Welkom, een inclusief supportersevenement dat minder mobbiele mensen tijdens het WK als VIP's zal behandelen. "Samen met de jeugddienst vroegen we ons af hoe we het hier konden opleuken."

Ze kwamen uit bij Koen Deweerdt, een kunstenaar die onder de naam Eres opereert. "Ik ben op het idee gekomen door te gaan nadenken van wat gebeurt er tijdens de koers?," zegt kunstenaar Koen Deweerdt. Zo kwam hij op het idee van supporters in campingstoeltjes.

Het resultaat van Eres' werk moet ook na het WK mensen aanmoedigen. “Het is een aanmoediging die het hele jaar door iedereen aanspoort om door te gaan,” zegt Eres.