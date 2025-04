Extra middelen voor Kasteel van Huizingen: "Trekpleister in de Vlaamse Rand"

Monumentenwacht heeft bij een inspectie van het kasteel vastgesteld dat verschillende natuurstenen elementen, zoals de borstwering van het balkon, los zitten en dat er op verschillende plaatsen sprake is van ernstige waterinsijpeling die een grote bedreiging vormt voor het kasteel.

Daarom zijn extra middelen nodig. Die komen enerzijds van de provincie en anderzijds van het Vlaamse niveau. "We zijn ‘fier op dat van hier’ en voor mij is het echt wel ‘hier’ waar ik opgegroeid ben", zegt minister Weyts. "Ik ken dit kasteel al heel mijn leven en vierde er zelfs mijn eerste communie. Dankzij de ingrepen die we nu gaan doen, zullen mensen nog lang kunnen genieten van een prachtig provinciaal domein met een fantastisch kasteel”.

Ook Bart Nevens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant bevoegd voor erfgoed, is opgetogen. "Als provincie investeren we al jaren in het provinciedomein van Huizingen", zegt Nevens. "Het is dan ook een trekpleister in de Vlaamse Rand. Deze investering door Vlaanderen is een belangrijke stap in de verdere opwaardering van het historische hart van het domein."

Het totale project wordt geschat op € 821.500, waarvan Vlaanderen zo’n 15% bijdraagt. De overige kosten worden gedragen door de Erfgoedstichting van de provincie Vlaams-Brabant.