100 jaar geleden schreef Pol de Mont 'Aan mijn Payottenland'

25 strofen telt het gedicht ‘Aan mijn Payottenland’ dat honderd jaar geleden werd gepubliceerd. Het was de eerste grote lofzang op het Pajottenland in de Nederlandse literatuur. Het Pajottenland zoals de Lennikse advocaat Frans-Jozef de Gronckel het halverwege de 19de eeuw heeft bedacht. “Je voelt in de woorden dat Pol de Mont doordrongen was van de liefde voor deze plek. Hij beschrijft met een heel rijke woordenschat. Hoe hij het Pajottenland beschrijft, zonder industriële gebouwen, dat is vandaag natuurlijk verleden tijd”, zegt Dirk Lindemans van het Pol de Montgenootschap Wambeek.

Hier kan je het gedicht 'Aan mijn Payottenland' uit 1924 beluisteren.