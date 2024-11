21-jarige harpiste uit Diepenbeek dirigeert Concertband Pede

In 1874 werd Fanfare De Ware Verenigde Vrienden opgericht. 150 jaar later zijn de muzikanten van Concertband Pede nog steeds ware en verenigde vrienden, maar fanfare doet de jubilaris te kort. In het jubileumjaar zocht de harmonie een nieuwe dirigent, die vonden ze in de 21-jarige harpiste Sielke Ramakers uit Diepenbeek.

Sielke zit in het laatste jaar van de masteropleiding tot harpiste aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Daarnaast begeleidt Yves Segers, dirigent van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, Sielke in de opleiding hafabra-directie. Sielke kan mooie adelbrieven voorleggen, maar hoe komt iemand uit Diepenbeek terecht bij Concertband Pede? "Via een van mijn docent, Wouter Lenaerts," zegt Sielke, "Ik kreeg van hem een mail doorgestuurd waarin stond dat de Concertband op zoek was naar een dirigent. Dat kwam goed uit, want ik was juist op zoek naar een eigen orkest. Ik voelde meteen een klik met de energie en visie van de muzikanten, ook al kende ik de concertband op voorhand niet. Na een proefrepetitie werd ik uiteindelijk als hun nieuwe dirigent gekozen."

Dirigeren en harp spelen zijn Sielkes passies. Ze vullen elkaar ook perfect aan. "De ene dag zit ik zelf in het orkest en de andere dag sta ik ervoor," zegt ze, "beide rollen geven me enorme voldoening. Samen met andere muzikanten toewerken naar dat muzikale hoogtepunt, die momenten waarop alle klanken samenvloeien – dat is een van de dingen die me het meeste voldoening geeft. Op zulke momenten bloei ik helemaal open. Ik kan geen mooier gevoel bedenken."

Concertband Pede torst een rijke geschiedenis. Sielke wil de gouden middenweg vinden tussen traditie en vernieuwing. "Als jonge dirigent heb ik misschien minder levenservaring dan anderen; dat compenseer ik met veel muzikale ideeën," zegt ze, "voor mij draait het om de passie voor muziek brandend te houden en de muzikanten te inspireren zodat het allerbeste op het podium kunnen geven. Elke dirigent neemt zijn eigen verhaal mee, en voegt iets toe aan de rijke geschiedenis van een concertband die al 150 jaar bestaat. Ik hoop dat we samen verder een herkenbare klank kunnen creëren, dat mensen kunnen zeggen: 'Dit is Pede!', ik kijk ernaar uit om te ontdekken welke muziek nog meer of misschien nog beter bij ons past."

Gevraagd naar haar ambities, kan Sielke niet kiezen tussen de harp en het dirigeren. Een ding is zeker: muziek zal het zijn. "Tijdens concerten of wanneer ik zelf moet optreden, dirigeer ik soms vanuit de zaal of vanachter de harp. Stiekem. Dat gebeurt trouwens ook weleens als ik over straat loop of in de trein zit. Dan denk ik: 'Oei, Sielke, wat zullen mensen wel niet denken!' Uiteindelijk is mijn ambitie om met harp en dirigeren dat heerlijke gevoel van samenspel te blijven creëren of te mogen meemaken. Ik zou niet kunnen kiezen tussen beiden."

Op 22 december kan je Concertband Pede en Sielke aan het werk zien. In de kerk in Sint-Gertrudis-Pede spelen ze hun traditionele kerstconcert.