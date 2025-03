Bib Ternat schenkt grootletterboeken aan woonzorgcentra: "Ik lees nu meer dan vroeger"

Meer boeken lezen is zo een van die dingen die veel mensen uitstellen tot wanneer ze op pensioen zijn. Wat ze daarbij vergeten, is dat de kleine letters steeds moeilijker te lezen zijn en dat je naar de bibliotheek verplaatsen ook moeilijker gaat. Bibliothecaris Stephanie Suenens past er een mouw aan. "Wij gaan er prat op om een leven lang te ondersteunen en dat gaat gepaard met een leven lang lezen. We willen zo laagdrempelig mogelijk werken als bibliotheek en in dit geval betekent dat de bibliotheek naar de mensen brengen."

Honderd boeken bracht Suenens met zich mee. Het lettertype is aangepast aan mensen die de kleine letters moeilijker kunnen lezen. "Dat is eerste klas, dat is het beste dat ze kunnen doen, dat is boeken wegschenken die ze zelf al gelezen hebben", zegt fervent lezer en Sint-Carolus-bewoner Germaine Symons.

Zowel bij de bewoners als bij de bevoegde schepenen valt het initiatief in de smaak. "Ik denk dat de woonzorgcentra en bij uitbreiding de senioren vaak vergeten worden", zegt Kris De Meute, schepen van Bibliotheek en Senioren (vrijetijd). "Senioren lezen wel degelijk nog alhoewel het soms wat moeilijker is, de letterkes zijn soms wat klein en daarvoor hebben we die boeken nu geschonken dat stimuleert wat om wat meer te lezen hopen we ook."

Ook Karolien Huylebroeck, schepen van Seniorenwelzijn, juicht het initiatief toe. "Grootletterboeken dat helpt het lezen ook voor mensen die iets minder goed kunnen zien dus het maakt het lezen aangenamer en plezierig zodat het geen opdracht is, maar vooral plezier kan teweeg brengen", aldus de schepen.