Carnavalsseizoen in Halle gestart met opnames prins Joery en prinses Natasja: “Emotioneel moment”

Het is nog enkele maanden aftellen naar Carnaval Halle, maar ‘met den 11e van den 11e’ is dat aftellen officieel begonnen. Het is de dag waarop de prins opgenomen in de Orde van Tastendeuvel. “Het is een heel emotioneel moment, je kan dat niet beschrijven”, zegt prins Joery. “Het is super te weten dat je daar mag bijhoren.” Iets later is het de beurt aan prinses Natasja. Zij mag toetreden tot de Orde van de Prinsessen. “Het carnavalsweekend is nog veel intenser om te beleven, maar dit is de kers op de taart”, zegt Natasja.

Onder luid applaus werd ook de nieuwe affiche voorgesteld, die vol zit met symbolische handjes. “Om de feesten, moeten de handen omhoog”, legt André Detournay van organisator Halattraction uit. “Maar het zijn ook de vele helpende handen die nodig zijn tijdens carnaval: de carnavalisten, vrijwilligers, de stadsdiensten en politie. Daarnaast is er nog één handje bijgezet van oud-voorzitter Jos Appelmans, die eind vorig jaar overleed. In die zin zijn het ook uitgestoken handen naar Jos hierboven.”