Chinees Paviljoen krijgt volledige renovatie en wordt ‘het Paleis van het Verre Oosten’

Op het eerste gezicht heeft het Chinees Paviljoen enkel een opfrisbeurt nodig, maar een grondige renovatie dringt zich wel degelijk op. Er zijn bijvoorbeeld stabiliteitsproblemen. Na 11 jaar komt er schot in de zaak want de Regie der Gebouwen heeft privépartners gevonden om de renovatie uit te laten voeren.

Bedoeling is om het paviljoen opnieuw open te stellen voor het grote publiek, bv. via tentoonstellingen, maar ook diplomatieke ontmoetingen.

"Sneller ingrijpen onmogelijk"

Sneller ingrijpen was geen optie volgens bevoegd staatssecretaris Mathieu Michel: "Zonder een nieuwe bestemming kan je geen efficiënte renovatie uitvoeren. Dus vond ik het belangrijk om die nieuwe bestemming te vinden. Dat hebben we gedaan met de hulp van de privésector. En daarna hebben we onmiddellijk een juridische instelling gebruikt, een vzw, om efficiënt te zijn in de manier waarop we zullen renoveren, beheren en ook animeren.”

De nieuwe vzw zal opgericht worden met privégeld en zal naast beheer en onderhoud ook zelf activiteiten organiseren. Het Chinees Paviljoen zal ten vroegste in 2028 klaar zijn. Zeven jaar later dan was voorzien.

In tegenstelling tot de Chinese buur, ligt er geen concreet plan op tafel om ook de Japanse Toren te renoveren.