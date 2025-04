Creatievelingen op striptekenkamp in Grimbergen: “Verrassend hoeveel fantasie ze hebben”

In basisschool De Regenboog in Grimbergen is fantasie deze week nooit ver weg. Heyo organiseert er een striptekenkamp waar kinderen de kneepjes van het vak leren. En dat begint bij een goed verhaal en sterke personages. “Ik ben er meerdere aan het tekenen. Een vrouw die heel cique is, een man die heel sterk is en een hond”, zegt Zia. “Ik weet het niet of ik eigenlijk tekenaar wil worden maar ik wil wel bijvoorbeeld iets doen dat met tekenen te maken heeft.”

Wie weet levert het striptekenkamp de volgende Willy Vandersteen op. “Alles begint met een goed scenario en verschillende karakters”, zegt Xavi Knop, de coördinator van Heyo Vlaams-Brabant. “Gaat het om een goede persoon of een slechterik? Wat gaat er gebeuren in het verhaal? Dat soort zaken. Daarna gaan we aan het tekenen. Ik heb al enkele mooie zaken gezien. Het is vaak verrassend hoeveel inspiratie kinderen hebben.”