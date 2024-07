Droge en feestelijke start voor Vijverfestival

De festivalgangers konden zich gisterenavond uitleven tijdens optredens van Vince The Prince, The Fortunate Few, Iskander Moon, Fatback Brassband en Frontal Soundsystem. Vandaag gaat de tweede dag van het Vijverfestival in. Om 15u opent het kinderdorp de kinderdisco. Daarna worden onder andere Ivy Falls, Chibi Ichigo, Absynthe Minded en Urbanus & De Fanfaar nog verwacht in Dilbeek.

Het Vijverfestival slaagt er nog altijd in om het muziekfestival aan Kasteel De Viron gratis aan te bieden. Een sfeerverslag zie je maandag op Ring.