Druiventro(t)s plaatst druivengemeenten in de kijker

Toerisme Vlaams-Brabant trapt vandaag samen met de betrokken gemeenten de campagne Druiventro(t)s af. De komende weken en maanden worden de tafeldruiven op heel wat festiviteiten voorgesteld. Traditiegetrouw zijn er ook de Druivenfeesten in de betrokken gemeenten. Eind augustus vinden die plaats in Overijse, eind september in Hoeilaart.

“De tafeldruif is een mooi voorbeeld van een extra duwtje in de rug dat mensen misschien nodig hebben om de mooie Druivenstreek te komen ontdekken,” zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Toerisme. “Daarom zetten we graag mee onze schouders onder dit Druiventrots-verhaal.”

De zomermaanden nodigen uit tot fietstochten in de Druivenstreek. Dat kan voortaan met verhalen onderweg langs erfgoed. Op elk van de drie Druiventrots-fietsroutes kan je naar audiofragmenten luisteren van inwoners van de Druivenstreek.

Aan het Kasteel van Huldenberg ontdek je hoe het allemaal begon met de jonge Hoeilander Felix Sohie. Die teelde in de kleine muurserre van het kasteel zijn eerste tafeldruiven. Zijn allereerste oogst op 22 augustus 1866 had grote gevolgen. Acht jaar later telde zijn bedrijf al 72 serres, dat was het begin van de glazen dorpen. Er is ook professor en brouwer Freddy Delvaux die vertelt wat zich achter de muren van brouwerij De Kroon afspeelt. En zo zijn er nog heel wat andere verhalen.

“We zijn trots om onze eigenheid te verwerken in deze audiofragmenten en willen zo de Druivenstreek op een andere manier laten ontdekken”, zegt Leo Vandenwijngaert, schepen van Toerisme in Overijse.