De Erfgoeddag in Vlaanderen en Brussel verwelkomde gisteren zo'n 190.000 bezoekers. De editie van dit jaar ging op zoek naar sporen van wat ‘thuis’ is en betekent, vroeger en nu. Zo kon je in het FeliX Art & Eco Museum in Drogenbos je helemaal laten onderdompelen in de vorige eeuw, in het spoor van kunstenaar Felix De Boeck.