Eric houdt maandelijkse maaldag in Oyenburgmolen: “Mensen willen het hele verhaal kennen”

De Oyenbrugmolen is één van de vier molens langs de Maalbeek in Grimbergen. Erik woont al sinds 1977 op het erf in het molenaarshuis. In 2017 werd de molen nog gerestaureerd en nu wordt er elke laatste zondag van de maand, een maaldag georganiseerd. “Mensen kunnen zien hoe dat er gemalen wordt, we vertellen ook een stuk geschiedenis van de molen als de mensen dat interesseert en je kan ook een zakje meel of bloem kopen voor mensen die graag thuis een brood bakken”, zegt molenaar Erik Van Hemelrijck.

Eric merkt dat er meer en meer belangstelling komt voor de molen. “Mensen willen het hele verhaal kennen, dus ook hoe met de graansoorten brood wordt gebakken. Ik vind het veel lekkerder, maar dat is natuurlijk subjectief. Het heeft sowieso de smaak van de traditionele moet hout gestookte oven. De deugdzaamheid, al de voedingsbestandsdelen van de graankorrel zitten in het brood.”