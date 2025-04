Folkfestival Gooikoorts wordt volledig rookvrij en strikt Sam Bettens op het podium

Folkfestival Gooikoorts pakt dit jaar uit met een line-up die het genre in al zijn vormen laat schitteren. De muzikale reis voert van Ierse, Scandinavische, Schotse en Belgische traditionele muziek, roots, folkrock tot indie folk, americana, country en blues. En er zijn heel wat premières: Le Diable à Cinq (Canada), Gnoss (Schotland) en Julie Alapnes (Noorwegen) zijn voor het eerst live te horen op Belgische bodem. Op vrijdag beklimt de legendarische Belgische band Kadril het podium, samen met zanger Patrick Riguelle. Zaterdagavond verwelkomt Gooikoorts de Britse indie folkband Stornoway, die na jaren stilte een comeback maakt. Ook het Ierse Kíla tekent present. Zondag staat een onverwachte naam op de affiche: Sam Bettens (K’s Choice) stelt er zijn nieuwe countryAmericana-album voor.

Generatie rookvrij

Gooikoorts wil dit jaar ook geschiedenis schrijven als het eerste volledig rookvrije festival in België. De organisatie sluit zich aan bij de campagne Generatie Rookvrij en het antitabaksbeleid van de nieuwe federale regering. Concreet betekent dit dat het festivalterrein volledig rookvrij zal zijn. Voor wie toch een sigaret wil opsteken, wordt buiten het terrein een aparte rookzone voorzien. Zo draagt het festival actief bij aan een gezondere beleving voor jong en oud.

Het folkfestival in het Pajotse Gooik bestaat intussen meer dan twintig jaar en kreeg drie jaar geleden een grondige make-over. Vandaag mikt Gooikoorts op zo’n 5.000 bezoekers. Achter de schermen dragen meer dan 200 vrijwilligers bij aan de festivalervaring. De organisatie is in handen van Muziekmozaïek vzw.