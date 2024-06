Gerard Hautekeur uit Grimbergen maakt romandebuut met ‘Dipavali. Arts in de ban van India.’

Gerard Hautekeur uit Grimbergen werkte voor verschillende tijdschriften in de socio-culturele sector, hij was freelance medewerker bij de lokale pers en schrijft voor Randkrant. Maar met zijn romandebuut ‘Dipavali. Arts in de ban van India.’ slaat hij het pad van de non-fictie in. “Ik heb altijd wel een grote belangstelling gekoesterd voor literatuur en eigenlijk zit ik dan met mijn verhaal, met mijn ervaringen in India. Ik heb daar vroeger ook wel artikels over geschreven, maar ik kon mijn echte verhaal veel beter kwijt in een roman, in fictie, omdat dat veel meer vrijheid geeft,” zegt Hautekeur.

De hoofdfiguur in het boek de is de arts Erik. Hij groeit op in Kemmel, een dorp in het Westvlaamse Heuvelland. Tijdens zijn opleiding volgt hij stage in het Tropisch Instituut in Antwerpen, daar raakt hij in de ban van India. Hij trekt naar het noorden van India waar hij meewerkt aan een plattelandsproject.

Kind van het Heuvelland

Net als het hoofdpersonage Erik is Gerard Hautekeur een kind van het Heuvelland de Westhoek en net als Erik is Gerard verknocht aan India. De overeenkomsten tussen de auteur en de romanfiguur zijn dus niet louter toevallig.

Hindi studeren

Zowel de fictieve Erik als Gerad zijn zo gepassioneerd door India dat ze Hindi gaan studeren, de belangrijkste officiële taal van India. Gerard werkt momenteel aan een vertaling van Hindikortverhalen.

‘Dipavali. Arts in de ban van India’ is uitgegeven bij Boekscout.