Glenn Verhasselt is Chef van het jaar bij Gault&Millau: "Zijn evolutie is ongezien"

Glenn Verhasselts Sir Kwinten heeft al twee Michelinsterren op zak. Eerder werd hij ook al Eerste kok van België. De experts van Gault&Millau geven de jonge topchef een 17,5 op 20 en kiezen de 33-jarige kok tot Chef van het jaar. Opvallend, de Jonge chef van het jaar is drie jaar ouder dan Verhasselt. “Glenn is zonder twijfel een van de primussen van zijn generatie. Hij kookt klassiek maar elegant en is op 33 jaar reeds een van onze fijnste sauciers", klinkt het bij de culinaire gids. "De evolutie van deze jonge chef is ongezien en hij blijft zijn uitstekend repertoire aan bereidingen verder verfijnen. Glenn levert consistent gerechten af die een grote maturiteit en smaakbalans verraden."

Zijn eerste grote prijs won Verhasselt al in 2011, toen hij deelnam aan de Junior Kokwedstrijd van Ring. Enkele jaren geleden werd hij al verkozen tot jonge Chef van het Jaar door Gault&Millau, nu volgt opnieuw een bekroning. "Eerlijk, ik had gedacht dat ik pas binnen een tiental jaar hier zou staan om de titel in ontvangst te nemen", zei Glenn Verhasselt bij de prijsuitreiking waarop hij ook het voltallige team van Sir Kwinten op podium riep. "Sterk personeel in de zaal en een keukenteam waarop ik elke dag rekenen. Want het is niet omdat ik weet wat ik wil of hoe ik een gerecht zie, dat zij dat zomaar kunnen uitvoeren. Ze begrijpen mij en denken mee, deze titel is dus ook van hen", aldus Verhasselt.