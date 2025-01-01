Gospelkerk opent deuren in Asiat Park in Vilvoorde: “We willen iets betekenen voor de mensen”

Elke zondag is er een muzikale kerkdienst, op andere momenten organiseert de Gospelkerk ook gebedsavonden, ontmoetingsmomenten en activiteiten voor jongeren. “Het is bijzonder dat we deze plek in het Asiatpark zitten”, zegt predikant Tom Mualaba van Hallo Gospelkerk. “Het is een plaats waar mensen van verschillende achtergronden, overtuigen en culturen elkaar ontmoeten.” Kleo Denef vult aan. “We willen een kerk zijn die iets kan betekenen voor de mensen. Daarom hebben we alles gegeven om de kerk te maken tot de plaats die het nu is.”