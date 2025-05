Infobord geeft historische duiding bij omstreden figuur Staf Declercq

Aan het voormalige praalgraf van Staf Declercq op de Kesterheide in Gooik (Pajottegem) is een infobord geplaatst dat duiding moet geven bij de figuur van Declercq. Staf Declercq was leider van het VNV, dat onder zijn bewind tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met Nazi-Duitsland.