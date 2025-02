Kunstwerken Sint-Christoffelkerk hebben nood aan restauratie: "Blij dat iemand ons wakker schudde"

Tot zijn tiende kwam Wim Pas regelmatig in de Londerzeelse Sint-Christoffelkerk. Jaren kwam hij er niet meer, tot hij opnieuw in de buurt kwam wonen en in de kerk een expositie bezocht. "Ik was zeer aangenaam verrast hier drie prachtige altaarstukken te vinden, maar ik was eigenlijk verontwaardigd van de toestand waarin ze zich bevonden", zegt Pas. "Op dat ogenblik, op dat eigenste ogenblik dat ik hier was, besloot ik: ik ga het initiatief van de restauratie van die kostbare werken op gang te brengen."

De oorzaak is niet ver te zoeken. "Als je hier rondkijkt, dan zie je toch wel veel afgebladderde verf. Daar zou toch dringend iets aangedaan moeten worden. Ook aan de vensters moet dringend werk van gemaakt worden", zegt de voorzitter van de kerkraad Jos Geeroms. "We zijn blij dat iemand ons een beetje wakker voor geschud heeft. Zelf heb ik daar niet te veel kennis over, maar we merkten direct dat Wim iemand was met kennis van zaken en die ook direct kon aangeven wat er kon gebeuren."

Wim nam kunsthistoricus Paul Verbraeken onder de arm. "Ik wacht zelf met spanning de restauratie van die werken af", zegt Verbraeken. "Want de kunstwetenschap zal zeer in zijn nopjes zijn wanneer een dergelijke toevoeging aan het nationale patrimonium officieel kan worden vastgesteld." Een schilderij is van Willem van Herp, een tijdgenoot van Rubens. De makers van de twee andere werken blijven voorlopig nog anoniem. Verbraecken hoopt dat de restauratie dat euvel snel verhelpt.

Nu moet Wim op zoek naar fondsen. De restauratie zou zo'n 60.000 euro kosten. "We hebben zeer goeie hoop dat we er spoedig in slagen om die gelden bij mekaar te krijgen en dat tegen het eind van volgend jaar die schilderijen hier in originele pracht weer opgehangen worden", besluit Wim.