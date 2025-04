Lembeek en 500 figuranten helemaal klaar voor jaarlijkse Sint-Veroonmars

In Lembeek gaat traditiegetrouw de Sint-Veroonmars uit vandaag. De ‘Paasprocessie’ op paasmaandag is erkend als Vlaams immaterieel erfgoed. In het totaal nemen vijf groepen deel, waarvan twee te paard, aan een 18 km lange dagtocht. Naast vier soldatengroepen in militaire uniformen is er een vijfde groep van Kasdragers van Sint-Veroon: zij torsen het zilveren reliekschrijn van Sint-Veroon op hun schouders. De mars telt ongeveer 500 deelnemers, maar in het zog van het reliekschrijn stapt een nog veel grotere groep van bedevaarders en wandelaars mee. De mars is ook gekend als de laatste soldatenommegang van Vlaanderen en daardoor uniek in zijn soort.