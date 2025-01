Marble Sounds-frontman Pieter Van Dessel: “Ik noem mezelf een muzikale laatbloeier”

Op z’n achtste begint Pieter Van Dessel met lessen notenleer in de muziekschool van Hekelgem. Vandaag is hij de frontman van Marble Sounds, bij het grote publiek bekend van de hit ‘Leave a Light On’. “Ik noem mezelf een laatbloeier, ik heb pas mijn eerste liedjes voor Marble Sounds geschreven toen ik 27 jaar was”, zegt Pieter. “Het is niet dat ik eerder de ambitie had om de podia te bestormen, maar ik was indertijd nogal onbeholpen.” Naast Marble Sounds maakt Pieter ook muziek voor films, televisie en reclamespots. “Ik vind het eigenlijk heel fijn om muziek te maken tegen een strakke deadline, zoals dat die opdrachten vaak gaat”, zegt Pieter. “Bij Marble Sounds nemen we vaak jaren de tijd om een plaat te maken, dus dat is een groot contrast. Ik die twee snelheden nodig: het heel dwingende in de opdrachten en de creatieve vrijheid bij Marble Sounds.” Op het vorige album nam Pieter alle piano-opnames voor zijn rekening, een deel daarvan in het CC Strombeek. “Het was een heel filmische plaat, waarbij we ook heel wat strijkers hebben opgenomen. De nieuwe plaat is een meer een popplaat geworden. Het is elektronischer, de songs zijn puntiger en met echte refreinen”, zegt Pieter. “Je voelt de invloed van de jaren ’80. De EP staat als voorbode nu online, op 7 maart volgt de LP.”