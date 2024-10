Meisenaar Jo Vally krijgt Schlagerfestival-ster en wil muziek combineren met politiek

Jo Vally kreeg zijn ster zaterdag in pretpark Bobbejaanland. Hij was zichtbaar geëmotioneerd. “Ik ben zeer vereerd dat ik zo’n ster in ontvangst mag nemen,” klonk het.

Op 13 oktober werd Jo Vally ook verkozen als gemeenteraadslid in Meise. Hij kwam als onafhankelijke op de Lijst van de Burger (LB+) op. Hij wil dat mandaat ook echt opnemen en politiek combineren met muziek. “Ze zijn nog altijd aan het kibbelen om een coalitie te kunnen vormen. Als het lukt en ik er bij mag zijn, dan zet ik in op cultuur en feestelijkheden. Dat is heel belangrijk en echt ook mijn ding. Bovendien kan ik dat makkelijk combineren.”