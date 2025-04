Muziekkapel Koninklijke Carabiniers trekt Paasfeesten op gang

De Paassoldaten trekken straks om 14.00 uur met veel bombarie door het centrum van Lembeek. Het is de eerste van een hele resem activiteiten ter ere van Sint-Veroon.

Morgen begint de dag met een eucharistieviering in de Sint-Veronuskerk met het zangkoor Vox Veroni Doorlopend gaat de muziekkapel van de Koninklijke Soldatenclub Congo rond in het gehucht Congo. 's Avonds, om 18.00 uur, vindt het Paasconcert plaats in zaal De Kring door de Koninklijke Harmonie Willen is Kunnen Lembeek, Brass Friends Lembeek en KMFL Brass Band Lembeek.

Paasmaandag is de hoogdag voor de soldaten. Van 3.00 uur 's nachts tot 's avonds trekken ze rond.