Nieuw kunstwerk in Grimbergse Prinsenbos doet nadenken over klimaat en verspilling: “Kunst geeft extra dimensie aan boswandeling"

Met de het kunstwerk 'Sonar' reflecteert Maëlle Dufour over vooruitgang, verspilling en herinnering. De glazen bak vangt regenwater op en verandert zo in een eigen ecosysteem. De algen die in de installatie ontstaan, zijn symbolisch. Algen zorgen sinds het ontstaan van de aarde voor een zuurstofrijke atmosfeer. Tegenwoordig is het gebruik van algen essentieel in een ethisch en ecologisch verantwoorde productie van o.a. voedsel, medicijnen en plastic vervangers. De sculptuur benadrukt hun potentieel om betekenisvolle verandering teweeg te brengen.

Coproductie van CC Strombeek en Horst Expo in Vilvoorde

Sonar werd gemaakt voor de tentoonstelling To Have or To Hold, in 2024 georganiseerd door Horst Expo in het Asiat Park in Vilvoorde. Het was een gezamenlijke opdracht en coproductie van Cc Strombeek en Horst Expo. Het werk is nu verplaatst naar het Prinsenbos waar het in een nieuwe omgeving te zien zal zijn tot april 2026. De ruimte in het Prinsenbos zal dienen als laboratorium waar Dufour kan experimenteren met watergerelateerde systemen in de publieke ruimte.

Het werk staat op de plaats waar 'Oh My Buddha' stond. Elk jaar wil CC Strombeek hier met de gemeente een ander kunstwerk plaatsen waar mensen over praten.

"Het is fijn om kunst in de openbare ruimte te brengen. Ik denk dat kunst in staat is om een concrete dialoog aan te gaan met veel mensen", zegt Charlotte Crevits, curator van CC Strombeek.

"Het Prinsenbos is een plaats waar veel gewandeld wordt. Als we daar een extra laag cultuur en kunst bovenop kunnen gieten, dan denk ik dat we een win-win hebben", zegt schepen van Kunst Philip Roosen.